Le jeu narratif et épisodique We Are OFK viendra aussi chanter sur PS4 et PS5

Si le State of Play qui a eu lieu hier n’était pas forcément rempli d’annonces de nouveaux jeux, c’était l’occasion de préciser l’arrivée de versions PS4 et PS5 de nombreux titres. Parmi eux, on retrouvait We Are OFK, un jeu narratif déjà annoncé sur PC, et qui a officialisée sa sortie sur les consoles PlayStation.

Un jeu découpé en plusieurs épisodes

La Team OFK annonce donc que son jeu sortira également sur PS4 et PS5 en 2022, en compagnie d’une version PC via Steam. We Are OFK se présente comme un jeu narratif découpé en cinq épisodes, et qui racontera justement la vie du groupe OFK. On y suivra ce groupe de quatre amis alors qu’ils tentent de percer dans la musique, et chaque épisode aura d’ailleurs droit à un moment musical avec une chanson.

Jeu narratif oblige, des choix seront au rendez-vous pour forger des relations, avec des romances, tout en apprenant la dure vie des jeunes artistes. Le titre aura droit à un casting vocal de renom, comme Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man), Deedee Magno Hall (Steven Universe) ou Ally Maki (Toy Story 4).