Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin pèserait plus de 70 Go sur PS5

Tandis que l’on est en attente de nouvelles concernant Final Fantasy XVI, Square Enix compte nous occuper avec Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin, pour peu que l’on ait de l’appétence pour le genre du Souls-like. Et il faut visiblement s’attendre à une aventure assez massive du côté de ce spin-off, puisqu’une fuite nous dévoile aujourd’hui le poids du jeu sur PS5, et il n’est pas léger.

Jack pèse son poids

🚨 STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (PS5) ▶️ Download Size : 71.505 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : March 13

🟫 Launch : March 15 (3 Day Early Access) 🟨 #PS5 #StrangerOfParadise

🟧 @fforigin pic.twitter.com/RP4Euhzk8d — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 13, 2022

C’est encore une fois le compte PlayStation Game Size qui nous donne cette information, comme il l’avait fait pour Elden Ring et Horizon Forbidden West. Selon les données recueillies, Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin pèserait environ 71,505 Go sur PlayStation 5, et ce sans le patch Day One, quasiment garanti d’exister. On nous indique aussi que le pré-téléchargement du jeu pourra commencer dès le 13 mars, afin d’être prêt pour l’accès anticipé offert dans certaines versions, qui permet de jouer au titre dès le 15 mars.

Une sacrée taille pour un jeu qui ne brille pas forcément du côté de ses performances techniques, ce qui veut dire, on l’espère, que l’on est en droit d’attendre un contenu massif qui expliquerait ce poids. Evidemment, Square Enix n’a pas encore confirmé la chose, et on prendra le tout avec les pincettes de rigueur.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.