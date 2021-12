Final Fantasy XVI : prochaines infos au printemps 2022

Final Fantasy XVI devait nous donner des nouvelles cette année et bon, vu le temps qu’il reste, on ne s’attendait pas vraiment que Square Enix débarque avec une bande-annonce cette semaine. Mais le producteur du jeu Naoki Yoshida a tout de même tenu à confirmer ce rendez-vous manqué pour en donner les raisons. Vu ses larmes lors du report d’Endwalker, on imagine facilement son émotion en écrivant ce communiqué.

Final Fantasy XVI – COVID XIX

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le COVID qui est la raison de ce retard. Il estime que le développement a perdu environ 6 mois à cause de la pandémie, citant le besoin de passer au télétravail, ce qui a engendré une réorganisation mais aussi des délais allongés pour les différentes tâches. Il précise aussi que certains sous-traitants n’ont tout simplement pas pu fournir les assets commandés.

On le sait le projet avait déjà bien avancé, en matière de scénario et de doublage par exemple. Selon Yoshida, il resterait principalement à polir le jeu, que ce soit au niveau de ses graphismes, ses combats, quelques petites touches sur les cinématiques et enfin l’optimisation de tout cela.

Il nous donne rendez-vous au printemps prochain pour des vraies nouvelles infos, et images, de Final Fantasy XVI qui sortira un jour en exclusivité temporaire sur PlayStation 5. Le communiqué ne mentionne que cette plateforme et pas le PC qui reste démenti par l’éditeur malgré l’annonce initiale.