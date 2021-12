Horizon Forbidden West et Elden Ring révèlent déjà leur poids sur PS5

Le mois de février 2022 sera marqué par la sortie de tout une quantité de jeux, mais parmi eux, on retiendra surtout les deux mastodontes que sont Horizon Forbidden West et Elden Ring. Les deux mondes ouverts vont se livrer une bataille féroce en sortant à une semaine d’écart seulement, et ces deux jeux font aujourd’hui l’actualité avec des informations concernant le poids de chacun.

Le poids de chaque jeu révélé sur PS5

C’est une nouvelle fois le compte Twitter PlayStation Game Size qui révèle l’information, qui reste encore à prendre avec des pincettes étant donné qu’il ne s’agit pas là d’informations officielles (bien que ce compte se soit peu trompé par le passé).

On note ainsi que Horizon Forbidden West pèserait environ 96.350 Go sur PS5, avec toutefois une grosse marge d’erreur possible. Dans tous les cas, le jeu pèserait bien plus que 70 Go selon le compte. Un poids massif qui s’explique facilement étant donné la taille supposée de ce monde ouvert, qui est servi par un moteur technique qui demande beaucoup de ressources.

Elden Ring se la joue un peu plus modeste de son côté, avec « seulement » 44.472 Go au compteur. Tout cela, sans le patch Day One qui sera certainement présent pour les deux jeux.

Vous savez donc qu’il vous faudra faire un peu le ménage sur votre machine, notamment sur PS5 (les valeurs devraient être plus ou moins identiques sur les autres plateformes), quitte à opter pour un SSD afin d’agrandir le stockage de votre console.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022 tandis que Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février.