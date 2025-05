Stellar Blade fait l’objet d’une démo disponible dès maintenant sur Steam, à moins de deux semaines de la sortie PC

Un aperçu d’une durée de 40 minutes

Quoi de mieux que d’avoir un avant-goût du produit avant de l’acheter ? C’est ce que se sont dit Shift Up et Sony Interactive Entertainment. Une démo pour Stellar Blade a donc été concoctée et rendue disponible dès aujourd’hui sur PC.

D’une durée de 40 minutes, la démo vous laissera prendre vos repères avec la maniabilité d’EVE ainsi que son gameplay. La bonne nouvelle, c’est que votre progression sera sauvegardée et transposable dans la version définitive du jeu si vous comptez le prendre par la suite.

On rappelle que la version PC aura pour avantage de prendre en charge les technologies DLSS 4 de Nvidia et FSR 3 d’AMD, tout en offrant un meilleur framerate, des textures 4K et un support d’écrans ultrawide. Enfin, côté contenu, un boss inédit, de nouvelles nano-combinaisons et l’intégration de doublage japonais et chinois sont à noter pour cette nouvelle version.

Stellar Blade, déjà disponible sur PS5, sortira le 11 juin sur PC.