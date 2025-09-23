Sony annonce la diffusion d’un nouveau State of Play, voici ce qu’il faut en attendre

Quand aura lieu le State of Play ?

Le rendez-vous est désormais fixé. Le prochain State of Play aura lieu ce mercredi 24 septembre et comme toujours, il faudra se coucher tard pour y assister étant donné qu’il sera diffusé à 23 heures, heure de Paris. Sony confirme que cette édition du mois de septembre durera 35 minutes. Le constructeur indique que des jeux éditeurs tiers et des jeux indés seront présents, tout comme des jeux PlayStation Studios.

Et on peut déjà connaître l’identité de l’un d’eux, puisqu’il s’agit de Saros, dont le nom est directement cité. Le jeu de Housemarque aura droit à une présentation spéciale de 5 minutes de gameplay lors de ce State of Play.

En dehors de ce titre, on imagine que Sony en remettra une couche sur Ghost of Yotei, qui sortira une semaine plus tard, et quid des autres ? Beaucoup attendent que Marvel’s Wolverine sorte enfin de son silence, mais à l’heure actuelle, rien ne permet encore de l’affirmer. Et du côté des éditeurs tiers, c’est le flou le plus total même si l’on peut s’attendre à quelques jeux japonais, proximité du Tokyo Game Show oblige (Resident Evil Requiem par exemple).

Rendez-vous demain soir pour suivre tout cela, et si vous manquez la diffusion, vous pourrez toujours retrouver notre résumé complet de ce State of Play au petit matin.