La fin du jeu sera aussi le début d’un nouveau voyage

Comme cela a été dit lors de l’Opening Night Live, il s’agit une première pour Todd Howard à la Gamescom de Cologne. Une bonne occasion pour l’homme d’en révéler un peu plus sur l’exclusivité de Microsoft via les interviews accordées à la presse. C’est ainsi qu’il nous révèle, via GQ, que Starfield aura bien droit à un mode New Game Plus.

Starfield offre le jeu de rôle le plus immersif de Bethesda Game Studio depuis Oblivion en 2006. Il vous donne la flexibilité et les options pour vous forger une identité unique, et ajoute même une touche unique et excitante en New Game + pour encourager la continuité et la rejouabilité.

Si le terme vous est étranger, sachez qu’il s’agit d‘une fonctionnalité qui permet de recommencer le jeu avec différents avantages. On ne sait pas encore à quoi nous aurons droit dans ce fameux New Games Plus pour Starfield, mais il faut s’attendre à pouvoir garder des éléments de la première partie comme objets de l’inventaire, les compétences acquises, l’argent…

En dehors de cette information croustillante, l’interview évoque d’autres sujets intéressants comme l’annonce de The Elder Scrolls VI en 2018. À savoir s’il regrettait de l’avoir annoncé aussi tôt.

« Je me suis souvent posé cette question. Je ne sais pas. J’aurais probablement annoncé ça de manière plus décontractée. »

Après 8 ans de développement pour le RPG spatiale, on imagine que Bethesda peut désormais se concentrer sur cette suite tant attendu. Eviodemment, Todd Howard n’a rien voulu révéler, mais il rappelle les grandes ambitions du RPG Heroic Fantasy.

Je dirais que nous voulons qu’il remplisse le rôle du simulateur ultime de monde fantastique.

Starfield sortira officiellement le 6 septembre prochain sur Xbox Series et PC. Il sera disponible dès le lancement sur le Xbox Game Pass. Ceux qui disposent d’un accès anticipé pourront y jouer le 1er septembre prochain. Chez ActuGaming, nous avons la chance de pouvoir déjà en profiter afin de vous livrer un test complet le 31 août prochain.