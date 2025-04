Star Wars Outlaws lève le voile sur son nouveau DLC prévu en mai, et précise l’arrivée de sa version Switch 2

Une démo est aussi disponible

Avec « A Pirate’s Fortune », Kay Vess s’en ira à la recherche d’un trésor oublié aux côtés du pirate Hondo Ohnaka. Cette nouvelle histoire nécessitera d’avoir terminé le jeu de base, et est comprise dans le Season Pass du jeu. Elle sera accessible dès le 15 mai prochain, et on a droit à un avant-goût de ce nouveau DLC via une bande-annonce diffusée lors de la Star Wars Celebration. Dans le même temps, Ubisoft sortira une mise à jour globale qui donnera notamment accès à des objets cosmétiques inspirés par la récente série Skeleton Crew.

Et si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, sachez qu’une démo d’environ 3 heures est maintenant accessible sur PC, PS5 et Xbox Series. Un bon moyen d’attirer encore un peu plus de monde, et c’est sans doute ce qu’aurait du faire Ubisoft il y a des mois de cela.

Une version Switch 2 du jeu a aussi été annoncée lors du récent Nintendo Direct, mais celle-ci ne sortira pas en même temps que la console. Ubisoft a encore besoin d’un peu de temps pour la peaufiner, c’est pourquoi elle ne sera disponible qu’à compter du 4 septembre prochain.

