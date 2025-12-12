Star Wars: Galactic Racer, un nouveau jeu de course par d’anciens développeurs de Need for Speed et Burnout est annoncé

On ne sait comment, Sebulba est de retour

Même si « Star Wars, épisode I : La Menace fantôme » avait divisé les fans à l’époque, la fameuse course de modules (ou course de pods) avait globalement mis tout de monde d’accord. C’est pourquoi l’annonce de ce soir est une sorte de cerise sur le gâteau après l’annonce du RPG solo, Star Wars: Fate of the Old Republic.

Présenté comme une réinvention nerveuse et risquée du genre, Star Wars: Galactic Racer marque les débuts du studio Fuse Games, fondé et dirigé par Matt Webster, ancien directeur général de Criterion Games (Burnout, Need for Speed). Développé en collaboration avec Lucasfilm Games et édité par Secret Mode, Star Wars: Galactic Racer entend proposer une expérience radicalement différente des précédentes tentatives de course dans l’univers Star Wars.

Le jeu nous plonge au cœur de la « Ligue Galactique », un circuit de course non sanctionné né dans les régions les plus dangereuses de la Bordure Extérieur. Ici, les meilleurs pilotes de la galaxie s’affrontent dans des courses de module à haut risque, où l’agressivité, la stratégie et la prise de décision sont aussi importantes que la vitesse pure.

On pilotera ainsi différents repulsorcrafts, répartis en plusieurs classes, chacune disposant de physiques et de styles de jeu distincts. Les courses se dérouleront sur des planètes inédites et emblématiques de Star Wars, avec des parcours à embranchements et des environnements variés, Le studio garanti une diversité suffisante pour des courses jamais identiques.

Une campagne scénarisée et du multijoueur compétitif

Comme le laisse entendre le trailer, notamment avec le retour de Sebulba (le pilote rival d’Anakin dans le film), le jeu disposera d’une mode solo scénarisé. On incarnera Shade, un pilote solitaire animé par un désir de gloire et de revanche. Face à lui se dresse Kestar, un rival impitoyable aux ambitions démesurées, bien décidé à prendre le contrôle de la Ligue Galactique.

La campagne solo proposera une progression narrative où il faudra former des alliances, survivre aux courses les plus dangereuses et gravir les échelons. En parallèle, le jeu offrira un multijoueur compétitif axé sur des affrontements PVP stratégiques qui auront une influence sur votre réputation en jeu. Fuse Games insiste sur un point en particulier : pas de Force et pas de prophétie. Ici, seule comptent la maîtrise du pilotage, la gestion du risque et la capacité à dominer ses adversaires.

Star Wars: Galactic Racer arrivera en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.