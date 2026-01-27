Splatoon 3 va se mettre à jour avec une version 11.0, voici les changements à venir

Quelques touches de nouveautés avec un peu d’équilibrage au passage

Notez tout d’abord que cette mise à jour 11.0 de Splatoon 3 sera proposée en téléchargement dès ce 29 janvier. Elle introduira de nouvelles mécaniques, en plus de correctifs divers.

Parmi les nouveautés, celle de la « Fièvre encreuse », un bonus qui pourra durer jusqu’à 30 secondes et qui s’activera lorsque vous réussirez à éliminer rapidement une série d’ennemis. Vous deviendrez alors plus rapide, et si vous continuez à enchaîner les victimes, ce bonus durera un peu plus longtemps, tout en provoquant des débordements d’encre. On retrouvera aussi un bonus « Réception réussie » pour effectuer un super saut avec un temps de vol un peu modifié.

La version 11.0 permettra également de nous laisser voir la barre d’énergie de vos adversaires, du moins ceux que l’on touche, et pendant quelques secondes. Nintendo en a aussi profité pour revoir les hitbox, histoire d’apporter un peu plus d’équilibrage et de rendre les abris un peu plus fiables. Tous les détails de cette nouvelle mise à jour sont à retrouver sur le site officiel de Nintendo.