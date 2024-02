Splatoon 3 : Notre avis sur le DLC, la Tour de l’Ordre

En apesanteur

La Tour de l’Ordre est clairement un mode Roguelite qui ne dit pas son nom. Jadis terrain de prédilection des jeux indépendants, le roguelite s’est progressivement intégré aux productions AAA (God of War Ragnarok, Assassin’s Creed Valhalla, Xenoblade Chronicles 3), venant enrichir l’expérience par un mode optionnel à la fois addictif et imprévisible. Splatoon 3 adopte ainsi une approche certes un peu opportuniste et dans l’air du temps, mais qui fonctionne assez bien avec le style du jeu.

L’histoire commence lorsque l’agent 8 émerge dans une version alternative de Chromapolis, accompagné d’un drone se présentant comme l’idole Perle. Peu après, ils interceptent un message de détresse de Coralie, émis depuis le sommet de la tour. Dans l’ascenseur, ils rencontrent également Eyte, une Octaling qui semble bien connaître la demoiselle en détresse et est déterminée à la sauver.

Bien que le scénario puisse paraître un peu prévisible et serve principalement de fan service pour les aficionados de la série, nous allons éviter de trop nous étaler dessus. Naturellement, cette aventure ne se limite pas à une simple mission de sauvetage et mène à une confrontation avec une menace dissimulée au sommet de la tour. Ce premier objectif n’est d’ailleurs que le prologue servant de tutoriel avant d’attaquer le gros morceau : la tour et ses 30 étages.

Traduction : le mode Roguelite de Splatoon 3

Le TPS non violent avait déjà su se distinguer par un mode solo offrant une série de niveaux courts, dotés d’un level design ingénieux et ponctués de combats de boss. La Tour de l’Ordre s’approprie intelligemment ce concept en intégrant ces niveaux succincts sous forme d’étages à franchir en continu pour atteindre le sommet. En cas de défaite, il faut tout recommencer en repartant de zéro. Entre chaque étage, il vous est possible de choisir parmi trois améliorations qui vous rendent plus puissant, mais surtout définissent votre style de jeu lorsque vous emmagasinez les améliorations qui se synergisent entre elles.

Cependant, cette dynamique n’est pas exempte de complexité, car le choix d’une amélioration influence aussi le niveau de difficulté de l’étage suivant. Il est facile de se retrouver en situation de Game Over, soit par gourmandise dans le choix des améliorations, soit en tentant de suivre une stratégie trop rigide. Néanmoins, le système est judicieusement élaboré pour encourager à la fois l’adaptabilité et la planification, dans une certaine mesure.

Grâce à Coralie, qui endosse le rôle de votre hackeuse attitrée, vous avez la possibilité de débloquer des améliorations permanentes entre chaque tentative. Ainsi, vous pouvez entamer chaque nouvelle ascension avec des avantages durables, tels qu’une augmentation de la vie, une armure qui se régénère plus rapidement, ou encore la possibilité de modifier les options d’améliorations proposées à un étage donné.

Il est difficile de dire si le genre Roguelite convient à tous les jeux, mais il s’intègre remarquablement bien aux mécaniques de Splatoon 3, fondées sur des tirs précis et l’étalage de peinture sur l’ensemble du terrain. La Tour de l’Ordre présente par ailleurs un défi de taille, exigeant de multiples tentatives avant de pouvoir être complétée une première fois. Au cours de votre progression, vous collecterez également des clés permettant d’ouvrir des casiers contenant des récompenses. Certains de ces casiers renferment de nouvelles Palettes (le terme désignant les armes du jeu, chacune portant en elle une fraction de l’âme d’un personnage de l’univers Splatoon). Autant dire que le parcours peut s’avérer très compliqué avec une arme que l’on ne maîtrise pas du tout.

Un manque de boss tout de même

Le mode remplit parfaitement son rôle en nous incitant à recommencer sans cesse pour améliorer nos performances ou pour explorer des choix différents. De plus, la randomisation des étages est assez riche pour éviter une sensation de répétitivité excessive. Ainsi, Splatoon 3 : La Tour de l’Ordre offre une variété de défis avec des objectifs divers. Il peut s’agir, par exemple, de pousser des boules dans un dispositif ou de détruire toutes les sphères générant continuellement des ennemis. Le DLC parvient à surprendre, même lorsque l’on pourrait penser s’être installé dans une routine.

Il y a aussi une grande satisfaction à découvrir des combos ravageurs. Lors d’une partie, nous avons par exemple choisi de concentrer nos améliorations sur les capacités du drone Perle. En débloquant les attaques du drone et en multipliant les réductions de temps de recharge des capacités et autres réactions en chaîne, nous avons réussi à créer une explosion de couleur quasi-permanente. Cela ne nous a pas empêché d’avoir les yeux plus gros que le ventre et de tenter un niveau très difficile, ce qui a fini par immobiliser le drone en tant que pénalité.

Malgré un bon moment passé sur ce DLC, on ne dispose pas d’une richesse égalant celle d’un jeu solo. Indéniablement, les objectifs finissent par se répéter une fois que vous avez terminé la première ascension. Il vous est possible de débloquer énormément d’éléments cosmétiques et de nouvelle palettes. D’ailleurs, le titre vous défie de finir les 30 étages avec chacune d’entre elles. Le plus gros défaut de cette seconde vague, c’est surtout son gros manque de variété au niveau des boss qui sont au nombre de 3, sans compter le boss final.

Pour le reste, Splatoon 3 reste l’un des titres les plus irréprochables de la Switch techniquement. Malgré le chaos ambiant, les 60 FPS sont maintenues sans fioriture, par contre il ne faut pas s’attendre à des décors variés étant donné qu’il garde un teint monochrome. L’ambiance musicale est également de très bonne facture. On retrouve des morceaux ayant une grande diversité de genres qui gardent ce style si particulier et unique en son genre.

À moins d’avoir une réticence particulière envers le genre roguelite, la Tour de l’Ordre représente un excellent ajout pour Splatoon 3. Dommage que le concept ne soit exploré que superficiellement et souffre parfois d’un manque de diversité, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il ne constitue qu’un DLC. Toujours est-il que le genre s’harmonise parfaitement avec le jeu de tir. L’expérience reste addictive et l’on revient facilement dessus pour tenter de faire mieux. On peut aussi le voir comme une bonne friandise à croquer entre deux matchs en ligne pour changer d’air.