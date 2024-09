Les grandes nouveautés sont terminées pour Splatoon 3, Nintendo annonce la fin des mises à jour régulières

Jusqu’ici, Splatoon 3 recevait des mises à jour assez fréquentes avec quelques nouveautés pour améliorer l’expérience. Le jeu a même eu droit à un DLC majeur avec La Tour de l’Ordre, sorti cette année. Après son deuxième anniversaire et tout ce contenu, le titre arrive à la fin du programme qui avait été fixé par Nintendo. Par conséquent, il ne devrait plus recevoir de mises à jour régulières, comme le compte Twitter (X) officiel l’indique :

After 2 INK-credible years of Splatoon 3, regular updates will come to a close. Don't worry! Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest, and Summer Nights will continue with some returning themes!

Updates for weapon adjustments will be released as needed.

Big Run, Eggstra Work, and…

— Splatoon North America (@SplatoonNA) September 16, 2024