La Tour de l’ordre et ses ruines immaculées

Nintendo a profité de la sorties des previews de la presse pour dévoiler plus de détails sur la deuxième vague du Pass d’extension : La Tour de l’Ordre. Dans cette nouvelle campagne solo, vous incarnez Numéro 8, un agent qui s’éveille sur un square de Chromapolis entièrement dénué de couleur et dont tous les habitants semblent avoir disparu. Accompagné d’un drone qui prétend être Pearl, membre de Off the Hook, vous devez gravir les étages de la tour de l’ordre.

Il s’agit d’une expérience solo destinée à être rejouée encore et encore. Une sorte de mode roguelite pour faire court. À chaque étage de la tour et à chaque tentative, les objectifs changent et deviennent plus difficiles à mesure que vous grimpez. Les objectifs peuvent inclure la défaite d’ennemis ou encore la sécurisation de zones spécifiques pendant un temps défini.

Afin de personnaliser votre agent, vous pouvez utiliser des jetons de couleur avec des améliorations telles que l’augmentation de la vitesse de tir, l’augmentation des dégâts et bien d’autres. Si vous ne parvenez pas à atteindre le sommet, vous devrez recommencer, mais les jetons de couleur que vous collectez seront convertis en une monnaie qui peut être échangée contre des améliorations permanentes.

MAJ : Nous vous partageons la vidéo officielle de la chaîne Youtube de Nintendo France ci-dessus afin de mieux visualiser le concept.

La saison des bourgeons pour fêter le début du printemps

À partir du premier mars 2024, Splatoon 3 débutera la saison des bourgeons. Au menu : une nouvelle carte (Terminal Rorqual), deux nouvelles armes principales (« Para-encre Ré-gen 24 Mk 1 » et le « Double Ignifugeur »), une nouvelle carte pour le Salmon Run (Colisée enlisé) et de nouveaux objets temporaires de festival.

Pour l’occasion, Nintendo France à dévoilé un trailer présentant tout ce contenu en images.

Splatoon 3 est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. La vague 2 du Pass d’extension (disponible sur le Nintendo eShop pour 24,99€) et son DLC, la Tour de l’Ordre, arrivera le 22 février prochain.