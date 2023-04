Spawn : Découvrez le festival du jeu vidéo expérimental du 28 au 30 avril à Angoulême

Le jeu vidéo pensé autrement

Du 28 au 30 avril prochain, Angoulême accueillera la première édition du Spawn Festival au CNAM-Enjmin, qui aura pour but de mettre en avant le domaine du jeu expérimental, autrement dit les œuvres qui tentent de dépasser les limites de notre medium préféré avec des propositions originales et inattendues.

On pourra donc y retrouver de nombreux jeux indépendants que l’on n’a pas l’habitude de voir dans d’autres salons ou même dans les médias, avec des jeux basés sur la culture, d’autres nécessitant du matériel original etc. Le festival met d’ailleurs un point d’honneur à mettre en avant les productions qui facilitent l’accès au jeu vidéo à tous, avec la présentation des dernières avancées dans le domaine.

Pendant trois jours, le public présent sur place pourra découvrir de nombreux stands avec des jeux à tester, mais il pourra aussi assister à des conférences sur des thèmes comme l’inclusivité ou l’accessibilité dans le jeu vidéo. Cette édition est d’ailleurs marrainée par Morgane Falaize, présidente de Women in Games France.

On y trouvera aussi des tables rondes sur l’eSport , sur le lien entre la santé et le jeu vidéo et bien d’autres choses. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à faire un tour sur le site du festival.

Un concours pour lancer les jeunes talents

Le festival récompensera aussi le gagnant du grand concours All4Games, qui a sélectionné trois projets qui vont concourir pour le Prix Jeunes Talents, qui leur permettra de financer leur projet à hauteur de 50 000 € grâce à la présence d’Epic Games, Ubisoft Bordeaux et le Pôle Image Magelis. Vous pouvez d’ores et déjà voir qui sont les présélectionnés (Domus, Where Do Dead Malls Go? et Sea of Minds) pour cette prestigieuse récompense, qui sera rendue le 29 avril, en vous rendant sur le site officiel du concours.

Si vous souhaitez élargir votre horizon et découvrir des projets uniques en leur genre, vous savez où vous rendre. En attendant le début de ce festival, on peut déjà découvrir la sublime affiche du festival qui comporte tout un tas de clins d’œil à de nombreux jeux vidéo, qu’on vous laisse dénicher tout seul.