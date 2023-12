South of Midnight, le prochain jeu des créateurs de We Happy Few, pourrait sortir en 2024

Parmi les annonces que l’on retiendra cette année dans l’écurie Xbox, il y aura l’intriguant South of Midnight, dont on a rien vu ou presque en dehors d’un trailer en CGI. Si le titre rend curieux, c’est par son atmosphère déjà envoutante qui s’inspire du folklore du sud des Etats-Unis, mais aussi parce que l’on sait que le studio Compulsion Games est capable de nous surprendre, comme il l’a fait avec We Happy Few. Tandis que l’on s’impatiente déjà à l’idée de revoir le titre, on apprend que sa sortie pourrait être planifiée pour l’année prochaine.