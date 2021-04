Le mois d’avril se termine et si celui-ci nous a réservé quelques surprises en fin de mois, à l’instar de NieR Replicant et Returnal, il faut avouer que c’était relativement calme. Mai 2021 s’annonce plus rempli et c’est l’occasion idéale pour vous proposer notre calendrier complet. Alors, quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de mai ?

Quelles sont les sorties jeux en mai 2021 ?

Tout d’abord, vous retrouverez une présentation des sorties majeures pour ce mois de mai en vidéo. On revient ainsi sur les jeux vidéo les plus importants à venir dans les prochaines semaines, avec évidemment Resident Evil Village, Mass Effect Legendary ou encore Biomutant qui font partie des dates à retenir. Mais bien d’autres sorties sont prévues, et c’est pourquoi vous retrouverez la liste complète un peu plus bas.

Toutes les sorties jeux vidéo mai 2021

4 mai

5 mai

6 mai

7 mai

Resident Evil Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia)

10 mai

12 mai

13 mai

14 mai

18 mai

19 mai

Elite Dangerous : Odyssey (PC)

Aerial_Knight’s Never Yield (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

20 mai

21 mai

25 mai

27 mai

28 mai

Acheter les sorties de mai au meilleur prix