RWBY: Grimm Eclipse

Pouvant être joué jusqu'à quatre joueurs en ligne, RWBY: Grimm Eclipse se déroule dans le même univers que la série animé RWBY. Les joueurs peuvent incarner les différents protagonistes de la série : Ruby, Weiss, Blake, ou Yang. Chaque personnage possède des capacités et des améliorations uniques. De plus, l'histoire du jeu est inédite et propose des lieux, des Grimms et un antagoniste non présents dans la série. Une édition définitive est sortie en 2021 sur Nintendo Switch.