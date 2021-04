Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground

Warhammer - Age of Sigmar: Storm Ground est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Gasket Games et édité par Focus Home Interactive. Il est basé sur l'univers Warhammer, plus précisément, sur le monde d'Age of Sigmar, qui nous enverra à la conquête des Royaumes Mortels. Vous pourrez recruter de nouvelles unités, les personnaliser avec de l'équipement et des capacités, partir dans une campagne solo non linéaire ou encore partir affronter d'autres joueurs à travers un mode PvP en ligne.