The Wild at Heart

Plongez au cœur des Boissombres dans The Wild at Heart. Prenez part à l'aventure de deux enfants qui ont décidé de fuir leur quotidien pour se réfugier dans ce royaume mystérieux. Toutefois, ces étendues ne se montreront pas sans danger. Pour vous défendre, il vous faudra récolter et recruter des Farfelins, des petites créatures bien utiles qui obéiront aux ordres du personnage pour affronter des créatures ennemies mais aussi pour détruire et construire différentes choses. Attention cependant, les Boissombres abritent des entités maléfiques qui s'éveillent la nuit, il faudra veiller à ne pas trop s'éloigner du feu de camp.