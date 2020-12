Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends est un jeu d'action multijoueur qui combine des éléments de PvP et de PvE. Deux équipes vont devoir s'affronter pour récupérer un trésor dans un environnement où des ennemis contrôles par l'IA sont également présents. Le tout prend place dans une ambiance médiéval et vous aurez diverses compétences et autres armes pour venir à bout de vos assaillants.