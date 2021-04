The Colonists

Une colonie de robot décide de quitter la Terre pour construire leur propre colonie sur une planète lointaine. Voici l'intrigue de base de ce jeu de construction, il est possible d'amener ces machines au travers de trois époques différentes avec plusieurs missions de campagne qui se déroulent sur une carte générée procéduralement. The Colonists vous donne également le choix de construire une colonie de paix ou de vous mesurer à d'autres colonies de robots gérées par des IA. Enfin, un éditeur de cartes et le support de Workshop de Steam permettent à la communauté du jeu de créer et d'échanger leurs créations.