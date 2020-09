Almighty: Kill Your Gods

Almighty: Kill Your Gods est un action RPG jouable à la troisième personne développé par Runwild Entertainment et édité par Evil Versus. Il nous plonge dans un univers avec des démons et des dieux et est jouable en coopération. On y incarne un Alpha, un guerrier magique, et l'on pourra utiliser des gantelets magiques pour réaliser des attaques dévastatrices ou utiliser des compétences en fonction de notre classe de personnage.