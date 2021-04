Metro Exodus PC Enhanced Edition arrivera le 6 mai, voici les améliorations

En attendant la version nouvelle génération qui arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series, Metro Exodus aura droit à diverses améliorations sur PC. Avec sa mise à jour estampillée « Enchanced Edition », le jeu de 4A Games va se faire plus beau afin de proposer aux joueurs PC, le même travail d’optimisation que sur next-gen. Et cela arrive déjà la semaine prochaine.

Une date pour la version PC

Le rendez-vous est donné le 6 mai 2021, date à laquelle Metro Exodus PC Enhanced Edition sera disponible pour les joueuses et joueurs. Si vous disposez déjà du FPS post-apocalyptique, sachez que la mise à niveau sera gratuite. Néanmoins, l’application sera séparée, donc il faudra forcément télécharger à nouveau cette édition améliorée.

Attention, si vous pouvez en profiter peu importe votre plateforme initiale (GOG, Epic Games Store, Steam et Microsoft Store) et transférer votre sauvegarde, il y a une exception : les joueurs qui ont la version Microsoft Store ne pourront pas conserver leur sauvegarde. Au moins, vous êtes prévenus. Cela vous donnera peut-être envie de recommencer et tout redécouvrir.

De nombreuses améliorations

La liste des améliorations est longue. Pour notre bonheur, nos confrères de Digital Foundry ont déjà pu mettre la main dessus en exclusivité et nous proposent une analyse complète des changements avec une comparaison et tout ce qui s’ensuit. Support DirectX 12, textures 4K, meilleur éclairage, temps de chargement réduit, effets de reflets plus poussés, bref, toutes les améliorations à venir sur nouvelle-génération mais aussi deux spécificités uniques au PC, à savoir le support du DLSS 2.0 et des reflets encore plus poussés avec le ray-tracing.

Si vous voulez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre test de Metro Exodus. Sachez que le jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One et sortira courant 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series.