Capcom Arcade Stadium

Capcom Arcade Stadium est une collection de jeux d'arcade exclusive à la Nintendo Switch, et seulement disponible en version dématérialisée. Elle embarque au total 32 jeux, sortis entre 1984 et 2001, pour la plupart des classiques des bornes d'antan. On y retrouve, dans le désordre, Ghosts'n Goblins, Strider, Final Fight ou encore Street Fighter II. Notez que l'application Capcom Arcade Stadium est téléchargeable gratuitement. Les jeux sont quant à eux vendus dans trois packs, affichés chacun à 14,99 euros. Il est aussi possible d'acheter la totalité pour 39,99 euros.