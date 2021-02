Famicom Detective Club

Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind sont des jeux de type visuel novel initialement sortis à la fin des années 80 uniquement au Japon. Les deux titres font néanmoins leur retour en 2021 à travers un remake qui compile le tout sur Nintendo Switch. Dans The Girl Who Stands Behind, on nous demandera de jouer les détectives dans une école japonaise afin d'enquêter sur la mort mystérieuse d'une personne avec des éléments de surnaturel. Dans The Missing Heir, il sera nécessaire de résoudre une enquête de meurtre impliquant une riche famille dans un village hanté.