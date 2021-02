Skate City

Skate City est un jeu de skate d'abord sorti sur Apple Arcade avant de sortir en 2021 sur consoles et PC. On pourra évoluer dans différents environnements à travers une direction artistique atypique en sidescrolling horizontal et réaliser diverses combinaisons de tricks. Le jeu dispose d'une météo évolutive et la possibilité de faire des niveaux de nuit.