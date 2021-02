World’s End Club

World's End Club est un d'aventure et de réflexion réalisé par les créateurs de la série des Danganronpa. Alors qu'un groupe de jeunes gens se retrouve piégé dans un jeu mortel au sein d'un parc aquatique mystérieux, ce dernier prend fin subitement, et nos héros découvre un monde en ruine. Ils doivent alors voyager à travers le Japon ensemble en cherchant des réponses et en résolvant les nombreuses énigmes sur le chemin. On retrouve également des phases d'action en 2D.