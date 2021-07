Après un mois de juin relativement bien rempli, entre les sorties de Ratchet & Clank Rift Apart, Scarlet Nexus ou encore Mario Golf Super Rush, il est temps de se tourner vers le mois de juillet. La période estivale est désormais entamée et les sorties sont habituellement plus calmes. Ceci dit, cette année ne semble pas aussi douce et juillet s’annonce assez riche, tout du moins, en termes de quantité.

Quelles sont les sorties jeux en juillet 2021 ?

Si l’on ne retiendra que quelques sorties majeures, elles seront cependant nombreuses en juillet. On notera bien évidemment l’arrivée de l’épisode annuel du jeu de Formule 1 avec F1 2021, la sortie sur nouvelle génération de A Plague Tale Innocence ou encore celle de Monster Hunter Stories sur Switch. On vous présente justement les principales sorties dans cette vidéo, avant de vous lister l’intégralité des jeux qui sortent en juillet un peu plus bas.

Toutes les sorties jeux vidéo juillet 2021

1er juillet

Blaster Master Zero (Xbox One, Xbox Series)

Space Jam: A New Legacy – The Game (Xbox One, Xbox Series, le 1er dans le Game Pass puis le 15 en Free-to-Play)

The Procession to Cavalry (Switch, le 2 sur Xbox One et « juste après » sur PS4)

6 juillet

7 juillet

8 juillet

Atelier Online: Alchemist of Bressisle (iOS, Android)

Boomerang X (PC, Switch)

Farmers Vs Zombies (PS4, PS5, Switch)

Sniper Elite VR (PSVR, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, Valve Index)

Heart of the Woods (Switch)

9 juillet

13 juillet

Curved Space (Switch)

Where The Heart Leads (PS4)

14 juillet

Blake: The Visual Novel (PC)

15 juillet

16 juillet

17 juillet

Angry Bird Reloaded (Apple Arcade)

20 juillet

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (PC puis le 23 juillet sur PS4 et Switch)

Cris Tales (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Stadia)

Death’s Door (PC, Xbox One, Xbox Series)

21 juillet

22 juillet

Last Stop (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Urban Trial Tricky (PC, Xbox)

Les Sims 4 Vie à la campagne (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

23 juillet

27 juillet

28 juillet

Chernobylite (PC)

The Forgotten City (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Unbound: Worlds Apart (PC, Switch)

Final Fantasy Pixel Remaster series – Final Fantasy I, II, III (PC, iOS, Android)

29 juillet

30 juillet

Horror Tales: The Wine (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Vesper (PC)

Sortie prévue pour juillet sans date précise

