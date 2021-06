The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles est une compilation qui regroupe les épisodes The Great Ace Attorney: Adventures et The Great Ace Attorney 2: Resolve qui n'étaient sortis qu'au Japon. On retrouve alors 10 enquêtes à mener en compagnie de Ryunosuke Naruhodo, un ancêtre de Phoenix Wright vivant au 19 siècle. Cette compilation intègre également des nouveautés comme des costumes en plus, un mode Galerie et vidéos en plus. Le titre est uniquement traduit en anglais.