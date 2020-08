Eldest Souls

Eldest Souls est un boss rush qui nous embarque dans un monde sombre et en déclin suite à une malédiction lancée par d'anciens dieux. Le joueur incarne un guerrier solitaire qui décide de rentrer dans la Citadelle, lieu où ont été emprisonné ces dieux, afin de tout simplement les tuer et lever la malédiction qui pèse sur ce monde. Avec une direction artistique tout en pixel art, le jeu se veut exigeant dans ces affrontements et chaque victoire permettra à notre guerrier d'améliorer un peu ses aptitudes au combat.