Lost at Sea

Lost at Sea est un jeu d'aventure en vue à la première personne se déroulant sur une île mystérieuse. Le titre se présente comme une invitation à l'introspection en nous amenant à réfléchir sur ce à quoi nous tenons le plus dans la vie, avec un traitement des thématiques telles que l'amour, l'amitié, la famille ou encore la carrière professionnelle. L'île abrite des énigmes que le joueur doit résoudre, tout en le confrontant à ces questions, et l'amène même à affronter les plus difficiles d'entre elles : la peur et la mort.