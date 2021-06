Sniper Elite VR

Dans cet épisode en réalité virtuelle, on retourne dans le passé en 1943 en pleine Italie à l'instar de Sniper Elite 4. Avec 18 missions rejouables à volonté, le titre nous propose différentes armes dont, bien évidemment le sniper, pour retrouver les killcams en X-Ray emblématiques de la licence. Sniper Elite VR permet également d'équiper notre personnage de deux armes de poing pour plus de possibilités en combat raccroché lorsque les armes à feu ne satisfont plus.