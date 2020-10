Tetris Effect Connected

Tetris Effect Connected est une version améliorée du jeu Tetris Effect. Cette nouvelle édition est enrichie d'une sortie sur les consoles de Microsoft, mais aussi d'une extension multijoueur qui permettra de jouer avec des amis en ligne. Il sera possible de jouer en coopération via le cross-play jusqu'à trois joueurs avec le mode Connected, ou d'effectuer des duels via le mode Zone Battle.