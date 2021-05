Last Stop

Last Stop est un jeu narratif dans lequel nous incarnons trois personnages distincts entre Donna, John et Meena qui vivent, jusqu'alors, une existence paisible à Londres. Leurs vies va toutefois prendre un tournant impromptu à la suite de différents événements surnaturels qui provoqueront par exemple l'échange de corps entre John et Jack. Le jeu nous invite à suivre ces trois histoires interconnectées au travers de différents dialogues à choix multiples.