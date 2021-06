Test Mario Golf Super Rush : Une approche solide qui touche le green

Jeux Olympiques, Basket, Football, Tennis, Baseball… Mario est un sportif de haut niveau, en plus de régulièrement sauver Peach, le Royaume Champignon et la Galaxie. En attendant de le retrouver en train de bondir de plateforme en plateforme, le voilà qui s’offre une mise au vert en arpentant les parcours du golf de tout le royaume avec Mario Golf Super Rush. Ce vendredi 25 juin 2021, voilà que, sept ans après, Mario et sa bande s’élancent à nouveau, putt à la main afin de réaliser moult birdies. Après un sympathique Mario Golf World Tour sur 3DS, la formule concoctée par Camelot, à qui l’on doit Golden Sun et Mario Tennis Aces, fonctionne-t-elle aussi sur Switch ?

Promo Mario Golf: Super Rush - Acheter sur Amazon Parcourez les cours de golf avec vos personnages préférés; vous allez devoir étudier attentivement le vent et le terrain avant de frapper

Un solo aussi agréable que plat

Le premier contact de la plupart des joueurs avec Mario Golf Super Rush se fera par l’intermédiaire du mode Aventure Golfique, qui n’est autre qu’une campagne solo teintée d’éléments RPG. Après avoir créé un Mii, ce qu’on pourra regretter ou non selon notre affinité avec les personnages, on se retrouve au cœur d’un village où se regroupent les rookies les plus prometteurs du golf. Les joueurs en font évidemment partie, et il faudra faire ses preuves sur les différents parcours. Tutoriel géant, l’Aventure Golfique apprendra aux joueurs toutes les bases pour profiter de Mario Golf Super Rush, ajoutant régulièrement de nouvelles techniques pour conclure avec des techniques avancées. Un moyen idéal de se familiariser avec les différents types de clubs, dont les appellations peuvent perturber.

Heureusement, Mario Golf Super Rush est très didactique. Des personnages conseilleront les joueurs sur les clubs à emporter selon le parcours, des descriptions permettent de savoir à quoi sert chacun d’entre eux, et le jeu se charge de sélectionner le club le plus adapté en jeu. Si les joueurs ne souhaitent pas s’approprier le choix des clubs, il suffit donc de se laisser porter. Quant aux autres, ils aimeront sûrement choisir eux-mêmes leurs clubs en fonction des effets proposés. Cependant, n’espérez pas découvrir une vraie aventure marquante.

S’il remplit son office, le mode est très très sage, ne prenant son envol qu’en fin d’aventure avec trois boss plutôt malins. Pour le reste, on va de parcours en parcours, alternant entre entre trois et 18 trous, seul ou en compagnie d’autres personnages, le tout ponctué de quelques défis, notamment celui de compléter un certain nombre de trous avec un nombre de coups limités. On ressort de cette aventure après une dizaine d’heures de jeux, sans être réellement marqués. Comme annoncé par Nintendo, Mario Golf Super Rush dispose d’une dimension RPG, qui, malheureusement, ne fait en réalité que suivre l’avancée du mode et on ne sent pas réellement l’impact de la progression. À force de jouer, on gagne des niveaux octroyant des points à dépenser dans la puissance, l’endurance, la vitesse, la précision et les effets. Et c’est à peu près tout pour ce qui est de la dimension RPG du jeu, puisque s’il est possible de se balader dans cinq environnements, l’exploration est plus que limitée, les PNJ n’ont pas grand-chose à dire, et il n’y qu’une seule quête secondaire un peu fil rouge. Reste que l’aventure est agréable à jouer, qu’elle permet de prendre en main la production et d’avoir un aperçu de tout ce qu’il y a à découvrir dans le titre. Un gros apéritif, en somme, bien pensé pour apprendre à jouer, mais qui manque d’originalité, et dont la dimension RPG n’est qu’une surcouche.

Une formule bien équilibrée avec une belle profondeur

Soyons clairs tout de suite : Mario Golf Super Rush est un jeu très bien équilibré qui, comme Mario Tennis Aces, parvient à s’adresser à tous les publics. Du jeune joueur de 6 ou 7 ans aux octogénaires accrocs à la compétition, tout le monde y trouvera son compte. Tout en proposant un jeu globalement plus fun que son aîné, Mario Golf Super Rush propose un gameplay très simple à comprendre reposant sur une grosse jauge. A la première pression, on détermine la puissance du coup, et à la deuxième on le valide. Si on est dans le bon timing, on tape une balle qui part très bien, ce que signifie le jeu au joueur. Le cas échéant, le green est représenté, de même que le drapeau. En fonction de la situation (vent, tir depuis un bunker, club avec effet) des marges rouges qui indiquent un risque plus ou moins fort de déviation. Le tout est très visuel et se prend donc très bien en main.

De plus, lors du remplissage de la deuxième jauge validant le coup, il est possible d’orienter le stick gauche afin de donner un effet plus ou moins important en maintenant le stick dans une direction. Il est possible de s’en passer, mais ce genre de fonctionnalité deviendra indispensable en multi contre des joueurs de haut niveau. En jouant avec les boutons, tout se passe très bien. En revanche, le motion gaming a quelques soucis de précision, notamment dans la force des coups. Appuyer sur L permet de tester le dosage, mais il reste toujours un peu aléatoire… A ce sujet, Mario Golf Super Rush marque de très gros points, puisqu’on sent tout le potentiel fun et compétitif du titre. Les joueurs occasionnels ont un jeu prêt à l’emploi, et les plus assidus pourront changer leurs clubs pour s’adapter au terrain, utiliser les techniques avancées telles que le lob, le ricochet sur l’eau ou le contrôle des effets.

Un multijoueur prometteur, une réalisation globale en retrait

Nous avons d’ailleurs pu participer à une session multijoueur en compagnie de l’éditeur, et, si la connexion en ligne fonctionne bien, il y a vraiment de quoi s’amuser. Nous avons participé à une partie de golf standard, et à une partie de Speed Golf, qui, définitivement, sera le mode roi de cet opus. Tous les modes de jeu sont représentés et il est possible de filtrer les parties en réglant les différents paramètres proposés. Mario Golf Super Rush se montre d’ailleurs particulièrement malléable en général, puisqu’il est possible, en solo, en local ou en multi de choisir à l’avance le nombre de trous à jouer, la victoire au score ou au temps, la prise en mains aux boutons ou via le capteur de mouvement, le nombre de participants IA et humains (limités à 4 dans tous les cas), l’ordre de jeu, ou encore le délai d’attente pour commencer un trou ou non en fonction du classement. Les options sont nombreuses, et elles permettent aux joueurs de préparer sa session en fonction du temps à disposition ou de l’envie, et c’est tant mieux.

Passons par le point technique avant d’enchaîner. Mario Golf Super Rush n’est pas irréprochable loin de là. Camelot utilise le même moteur que le très propre Mario Tennis Aces, sauf que là, les environnements sont beaucoup plus ouverts. Du coup, il y a beaucoup d’aliasing, surtout en portable, et ce n’est pas non plus très propre en docké. Rien de scandaleux, le titre reste tout à fait regardable, sauf sur Bois-Tempête et surtout, il est d’une fluidité à toute épreuve. Peu importe le nombre de personnage, l’accumulation des effets, le titre tient son rang. Les animations sont également limitées et côté artistique, il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Enfin, passons très rapidement sur la bande originale, assez fade et beaucoup trop proche de celle de Mario Tennis Aces.

Mario Golf Super Rush : Un mode pour les gouverner tous

La principale nouveauté de ce Mario Golf Super Rush est le mode Speed Golf. Déjà présent dans World Tour, le mode a été refondu pour proposer un gameplay ultra-dynamique qui fait fi de l’attente entre chaque coup. Cette fois-ci, plus question d’attendre, il faut finir le plus vite possible. Après chaque coup, il faut courir vers sa balle, en sprintant, ou en déclenchant un boost capable de renverser les adversaires et donc de les ralentir. Il y a évidemment une barre de stamina, qu’il faut gérer, soit en ralentissant, soit en récupérant des cœurs sur le fairway. Cependant, il faut être prudent avec le boost, puisqu’il peut emmener plus loin que la balle, obligeant à revenir sur ses pas. Il y’a également des pièces à ramasser qui font progresser plus vite la barre de coup spécial. Car oui, on est dans un jeu de sport Mario et il y a des coups spéciaux, très précis, et dotés de divers effets. Certains dégagent tout sur leur passage ou créent un orage et de la foudre, d’autres agissent à l’atterrissage, ajoutant de la brume, des bombes, éloignant les autres balles ou les transformant en fragment d’étoile ou en œuf, les rendant particulièrement difficiles à contrôler.

Au total, on pourra essayer 16 pouvoirs, ce qui correspond au nombre de personnages disponibles dans Mario Golf Super Rush. On devrait prochainement en voir d’autres, puisque Nintendo a annoncé un suivi à la Mario Tennis Aces. Globalement, ce mode de jeu fonctionne très bien et dynamise grandement la formule, surtout sur les parcours de 18 trous. Il n’y a jamais de temps de pause, et nul doute que ce mode, largement mis en avant dans la communication, sera le plus populaire auprès des joueurs de Mario Golf Super Rush. Aussi accessible que dynamique, le mode invite les joueurs à être réactifs et précis, quitte à faire preuve d’un peu de vice vis-à-vis de ses adversaires. Mario Golf Super Rush ne s’arrête évidemment pas au mode solo et au mode Speed Golf. Les joueurs ont également accès au mode standard, au golf mêlée, qui se déroule dans une arène, mais aussi et surtout au jeu multijoueur, en local où en ligne, qui profite de tous les paramètres proposés. D’ailleurs, la recherche ou la création de parties en ligne fonctionne de la même manière. Il est même possible de participer à un certain nombre de défis solos pour celles et ceux qui souhaiteraient tester leurs compétences.

Promo Mario Golf: Super Rush - Acheter sur Amazon Parcourez les cours de golf avec vos personnages préférés; vous allez devoir étudier attentivement le vent et le terrain avant de frapper

En somme, Mario Golf Super Rush propose plusieurs approches, paramétrables à souhait, mais c’est le mode Speed Golf qui tire réellement son épingle du jeu. Le reste est propre, net, mais pas très original. On regrettera également un relatif manque de diversité dans les six parcours proposés, qui se débloquent progressivement. C’est certes un jeu de golf, mais c’est aussi un jeu Mario et on aurait aimé plus de folie au regard de la matière disponible. Les parcours sont très verts, et souvent organisés de la même façon malgré l’existence de quelques gimmicks tels que des orages venant perturber la progression. Mention spéciale toutefois au parcours Rocadune, très accidenté et disposant de tornades amusantes à utiliser, et au parcours Royal Bowser.