Blue Fire

Blue Fire est un jeu de type plateforme, développé par ROBI Studios. Parcourez les terres désolées de Penumbra et explorez ses temples mystérieux. Faites connaissance avec les autres survivants, améliorez vos armes et votre équipement et triomphez des nombreux ennemis qui jalonneront votre chemin. Proposant de nombreuses quêtes et combats de boss, découvrez tous les secrets de Penumbra, mais également du Néant, et obtenez un tas de récompenses.