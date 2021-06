Out of Line

Dans un monde entièrement dessiné à la main, le joueur accompagnera San dans sa quête consistant à réunir ses souvenirs d'enfance et à se construire une identité. Ce dernier sera équipé d'une lance aux fonctionnalités multiples qui lui permettra d'avancer dans chaque niveau. Jeu de plateforme et de puzzle en 2D, Out of line promet également plusieurs personnages secondaires qui apparaîtront dans ce monde énigmatique et aideront San à aller au bout de son périple.