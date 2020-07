Orcs Must Die! 3

Orc Must Die! 3 est un jeu d'action et de stratégie en temps réel. Il se joue avec une vue à la troisième personne et fait office de troisième épisode canonique à la série. L'objectif est de placer intelligemment des pièces sur la carte pour faire face à de nombreuses vagues d'orcs, comme un tower defense. Un mode infini est aussi présent pour affronter un nombre illimité d'ennemis.