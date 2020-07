Après une semaine bien rythmée avec les sorties de Ghost of Tsushima et du dernier Paper Mario sur Switch, les nouvelles arrivées vont un peu se calmer, et ce, pendant plusieurs semaines. L’actualité reste toujours très active quant à elle, rassurez-vous ! Voyons ce qui nous attend cette semaine.

Quelles sont les sorties jeux du 20 au 26 juillet 2020 ?

Rock of Ages III: Make A Break (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 21 juillet

Troisième épisode de la série délirante Rock of Ages, ce Make & Break arrive ce 21 juillet. Il jongle entre jeu de course, stratégie et tower defense et l’on y incarne… une pierre. Plus précisément, on contrôlera Elpenor, compagnon d’Ulysse, et il faudra traverser les sept mers à cause de la malédiction infligée par Poséidon.

Necrobarista (PC) – 22 juillet

Probablement l’une des bonnes trouvailles de la semaine, Necrobarista prend place dans un mystérieux café à Melbourne, en Australie. Il est question de café… et de morts : c’est un visuel novel qui souhaite apporter quelques innovations où les personnages pourront boire un dernier coup avec de quitter définitivement la vie terrestre.

Carrion (PC, Xbox One, Switch) – 23 juillet

Et si, cette fois-ci, vous incarnez un méchant ? Dans Carrion, le boss, c’est vous. Il s’agit d’un jeu d’horreur en 2D où nous incarnerons une créature qui, après avoir été enfermé dans un laboratoire, va se déchaîner et détruire tout ce qu’il bouge. A vous de semer la terreur sur votre passage.

Roki (PC) – 23 juillet

Enfin, dernière sortie notable, il s’agit de Roki. Autre probable bonne trouvaille de la scène indépendante – et dans un contexte tout autre que Carrion, on y incarne une jeune fille qui va devoir résoudre divers puzzles et s’aventurer dans une nature hostile et sera en quête de vérité. La direction artistique s’annonce particulièrement enchanteresse.

D’autres sorties, notamment issues de la scène indépendante, vont arriver dans les prochains jours. On pourrait retenir Rainswept, le 21 juillet ou encore l’arrivée sur les casques PC de Paper Beast. N’oublions pas le DLC de Dying Light Hellraid ainsi que Crysis Remastered sur Switch.