Crysis Remastered : Un trailer de gameplay pour la version Switch

Repoussé de plusieurs semaines sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Crysis Remastered sortira sur Switch la semaine prochaine. Afin de nous faire patienter jusqu’à son lancement, le FPS de Crytek s’offre un trailer de gameplay sur la console de Nintendo.

Un gros focus sur les éclairages

Mettant en avant les nouvelles fonctionnalités présentes dans cette version, le travail fourni par les développeurs pour moderniser le titre commercialisé en 2007 semble avoir été en partie axé sur l’amélioration des éclairages. Notez que la vidéo diffusée indique que le jeu tournera en 720p/30 fps sur la plateforme japonaise.

Crysis Remastered sera disponible le 23 juillet sur Switch et plus tard cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.