Calendrier des sorties jeux vidéo mars 2025

Après un mois de février déjà bien rempli, les prochaines semaines s’annoncent bien riches également. Il faut dire que la fin de l’année fiscale approche et les studios/éditeurs n’hésitent pas à sortir une belle flopée de jeux avant la date butoir. Et avec du Souls-like, le prochain Assassin’s Creed, du jeu coopératif et du multijoueur, il devrait y en avoir pour tout le monde. Voici toutes les sorties jeux vidéo de mars 2025 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en mars 2025

Comme chaque mois, avant de vous lister tous les jeux vidéo qui arrivent bientôt, on vous propose une sélection en vidéo. L’occasion de revenir sur les titres qui vont marquer le mois de mars, comme Asssasin’s Creed Shadows, très attendu au tournant, ou encore le remaster de Xenoblade Chronicles X. Difficile de ne pas évoquer Split Fiction, nouvelle production du studio derrière It Takes Two, InZoi, qui devrait satisfaire les amateurs de la franchise Les Sims.

Les jeux de mars 2025

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de mars 2025 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

4 mars

5 mars

Morkull Ragast’s Rage (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

6 mars

7 mars

Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop (PC – accès anticipé)

11 mars

12 mars

FATE: Reawakened (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Metal Bringer (PC, PS5)

13 mars

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fullland of Water and Light (PC, Switch)

Dungeons of Hinterberg (PS5)

MATCHO (PC, PS5)

14 mars

WWE 2K25 (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

18 mars

MLB The Show 25 (PS5, Xbox Series, Switch)

MySims Cozy Bundle (PC)

Reignbreaker (PC)

33 Immortals (accès anticipé – PC, Xbox)

20 septembre

21 mars

25 mars

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series)

Breakout Beyond (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

26 mars

JDM: Japanese Drift Master (PC)

Mother Machine (PC)

27 mars

Atomfall (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

The First Berserker : Khazan (PC, PS5, Xbox Series)

AI LIMIT (PC, PS5)

Gal Guardians: Servants of the Dark (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

KARMA: The Dark World (PC, PS5)

HITMAN World of Assassination (PSVR2)

Care Bears: Unlock the Magic (PS5, PS4, Switch)

Bubble Ghost Remake (PC, Switch)

Sports: Renovations (PC, PS5, Xbox Series)

INAYAH: Life After Gods (PC)

As We Descend (Accès anticipé – PC)

28 mars

inZOI (PC – accès anticipé)

Rain World: The Watcher (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Dollhouse: Behind the Broken Mirror (PC, PS5, Xbox Series)

