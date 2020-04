Rock of Ages 3 : Make & Break

Rock of Ages 3 : Make & Break est un jeu mélangeant course, stratégie et tower defense. Dans ce troisième opus de la licence, le jeu reprendra l'odyssée d'Ulysse. Nous y prendrons le contrôle de Elpenor, le compagnon le moins connu d'Ulysse. Après qu'Ulysse ait aveuglé le cyclope Polyphème avant de se faire écraser sur son bateau par le rocher des âges, notre nouveau héros sera contraint de traverser les sept mers à cause de la malédiction infligée par Poséidon. Vous y rencontrerez de ce fait plusieurs personnages historiques à affronter. En sus d'un mode histoire et multijoueur, le titre introduit également un éditeur de niveau où vous pourrez créer votre propre parcours, et ainsi le partager à la communauté.