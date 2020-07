Paper Beast se lancera sur PC dès le 24 juillet

Après avoir eu droit à une première sortie en mars dernier sur PlayStation 4, afin de profiter du casque PlayStation VR, Paper Beast va débarquer tout bientôt sur PC.

Plusieurs casques compatibles

On savait que cette version arriverait au cours de l’été mais aucune date n’avait été annoncée jusqu’à maintenant. Un nouveau trailer a été diffusé pour annoncer que la version PC de Paper Beast arriverait sur PC via Steam dès le 24 juillet prochain. Le titre sera compatible avec les casques de réalité virtuelle HTC Vive, Oculus Rift et le Valve Index.

Pour en savoir plus sur le titre, qui mêle exploration onirique et à des énigmes, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PS4.