Xbox tease Project Helix, le nom de code de sa prochaine génération de console

Le futur de Xbox pointe le bout de son nez

Via un bref teaser diffusé sur les réseaux, Project Helix a été dévoilé pour la première fois. Il s’agit du nom de code désignant le futur du hardware de la marque. Une annonce qui aurait de quoi faire lever les yeux au ciel tant le timing et la priorité ne semble pas propice à un début de communication au sujet d’une nouvelle console, et ce même si on parle évidemment d’un futur plus ou moins lointain.

Asha Sharma, fraîchement nommée présidente de Xbox, a évidemment publié un post sur les réseaux sociaux pour accompagner l’annonce :

Project Helix offrira des performances de pointe et sera compatible avec vos jeux Xbox et PC. J’ai hâte d’en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC la semaine prochaine !

Une console qui lit les jeux Xbox et PC, ça pourrait faire penser à la fameuse console façon Steam Deck qui, contrairement à la ROG Xbox Ally, serait maison. Mais, bien sûr, Project Helix est autre chose et concerne bien une console premium succédant à la Xbox Series, jouissant d’un partenariat avec AMD.

Rappelons que les rumeurs autour de celle-ci ne datent pas d’aujourd’hui et évoquaient le fait qu’elle tourne sous Windows, ce qui participerait à rendre encore plus invisible la frontière entre Xbox et PC, le tout boosté par l’IA, au cœur de la stratégie de développement de la marque menée par Satya Nadella. Et on devrait donc en savoir plus à l’occasion de la GDC 2026.