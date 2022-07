La promesse d’un jeu Sonic 3D en « monde ouvert » avait de quoi séduire, mais on ne peut pas dire que les premières images de Sonic Frontiers ont eu un grand succès. Le jeu de Sega s’est montré pendant tout le mois de juin avec plein d’infos dispersées ici et là, mais il a eu bien du mal à convaincre. A tel point qu’on a vu plein de fans demander à ce que le jeu soit repoussé, surtout après avoir vu du gameplay du jeu. Maintenant que tout commence à retomber, c’était le bon moment pour vous proposer de regrouper les infos que l’on a sur le jeu, notamment en provenance des nombreux retours exclusifs d’IGN. Voici donc tout ce que l’on sait à propos de Sonic Frontiers.

Que raconte Sonic Frontiers ?

Si le cadre du jeu promet d’être bien différent, c’est parce que Sonic est perdu loin de chez lui. Lui, Amy et Tails se sont apparemment crashés en avion sur Starfall Island après être passé dans un portail dimensionnel, alors qu’ils étaient à la recherche des Emeraudes du Chaos. Sonic va être séparé de ses amis et va atterrir sur l’île Kronos, l’une des îles principales du jeu.

Pour l’instant, c’est la seule île que l’on a pu voir du jeu. Elle est remplie de ruines en provenance d’une ancienne civilisation, les Kocos, et il faudra essayer de comprendre leur histoire. Pour l’aider, il peut compter sur un mystérieux personnage répondant au nom de Sage, qui va pouvoir parler à Sonic pour le guider.

Qu’est-ce qu’est le Cyber Space ?

En attendant de découvrir les autres îles, on a déjà pu voir à quoi ressemblerait ce qu’on pourrait appeler les donjons, à savoir le Cyber Space. Il s’agit d’une autre dimension qui mélange un peu tous les genres, puisqu’on a pu y voir des bouts de niveaux traditionnels des jeux Sonic avec l’environnement de Green Hill Zone, mais aussi des décors plus urbains comme des autoroutes.

Il faudra ici résoudre des puzzles et effectuer des niveaux très rapidement pour obtenir des clés permettant à Sonic de progresser, donc avec un gameplay qui se rapproche des autres jeux Sonic 3D. Mais il y aura aussi des donjons qui sont en 2D selon les premiers retours sur le jeu. Chaque zone du Cyber Space sera différent, et même si les niveaux sont apparemment très courts, il y aura plusieurs défis à accomplir afin de les recommencer plusieurs fois.

Monde ouvert, ou zones ouvertes ?

En dehors de ça, il faut dire que Sonic Frontiers change beaucoup de choses. Déjà, parce que c’est un monde ouvert. Enfin, non, pas tellement. La communication de Sega sur cet aspect est un peu floue, parce que l’éditeur préfère parler d’un jeu avec des zones ouvertes. On peut donc imaginer que chaque ile aura sa propre carte, un peu à la manière d’un Légendes Pokémon Arceus.

Vous serez complètement libre d’explorer les îles, ce qui veut dire que le level-design classique de la saga a dû être chamboulé pour cet épisode. On pourra bien se déplacer à toute vitesse dans les décors, mais en dehors des champs fleuris et des montagnes, on croisera des boosts, des rails et des tremplins qui nous aideront à aller plus vite. Alors oui, c’est forcément un peu bizarre de voir des rails flotter des les airs au loin (avouons-le, ça ressemble des gribouillis dans le ciel), surtout avec le clipping, mais tout est placé de sorte à ce que l’on trouve plein de moyens d’aller plus vite, peu importe la route empruntée.

Et d’ailleurs, si ça va trop vite pour vous, vous pourrez modifier les contrôles. Deux types de gameplay seront proposés, un mode action et un mode vitesse. Le premier permet de contrôler plus précisément Sonic, ce qui est utile pour les phases de plateformes, et le second permet d’atteindre la vraie vitesse maximale du hérisson bleu. D’ailleurs, c’est en récupérant énormément d’anneaux que l’on pourra aller le plus vite possible, sachant qu’on perd une partie de ces anneaux en se faisant toucher.

On alternera donc entre les deux pour mieux explorer la map, qui va être bourrée de secrets à découvrir. Vous l’avez deviné, le jeu reprend la formule de Zelda Breath of The Wild avec des grandes tours sur lesquelles on peut grimper pour avoir une meilleure vue d’horizon. On pourra aussi scanner les environs à l’aide de sortes de roues à hamster dans lesquelles Sonic peut courir pour les recharger.

On pourra visiblement croiser d’autres personnages, même si Sega n’en n’a pas montré pour le moment. On sait que Knuckles sera là puisqu’il sera au coeur d’un court-métrage en lien avec le jeu, mais on devine aussi que le Dr Robotnik n’est pas loin, car on peut apercevoir des vaisseaux avec sa tête dessus sur quelques images.

Sur le chemin, il faudra aussi résoudre des puzzles environnementaux. Que ce soit des énigmes avec des dalles à actionner ou des piliers à activer dans l’ordre, ces puzzles vont permettre de débloquer de nouvelles zones et d’augmenter les caractéristiques de Sonic. Plus on en effectuera, plus Sonic sera plus résistant, mais aussi plus fort et plus rapide.

Comment fonctionnent les combats dans Sonic Frontiers ?

Et il faudra bien ça puisque Sonic va faire face à pas mal d’ennemis sur les iles Starfall. Le bestiaire est complètement différent de ce à quoi nous a habitué la saga.

Pour éliminer ces nouveaux ennemis, Sonic pourra leur foncer dessus à grande vitesse, mais aussi leur lancer des coups de pieds très rapidement, avec des combos à faire et des compétences à débloquer au fil du jeu. On peut aussi voir qu’il a des attaques spéciales, comme lorsqu’il recule pour faire un gros dash sur l’ennemi.

Rassurez-vous, si le combat ne vous passionne pas (et il faut dire qu’il n’a pas l’air passionnant) vous pourrez activer un mode automatique qui fera cette corvée à votre place.

Mais la plus grande arme de Sonic sera sa nouvelle capacité, le Cyclone. Pour l’activer, il faudra simplement former un cercle autour de l’ennemi, ce qui va le déstabiliser et le projet en l’air pour le rendre vulnérable. Et ça sera surtout utile pour les grands boss, qu’on a pu déjà voir en vidéo.

On se croirait presque dans Shadow of the Colossus ici (façon de parler), puisqu’il faudra affaiblir les pattes de ces grands monstres pour ensuite grimper dessus et viser ses points faibles en hauteur. On a aussi pu voir un boss géant et volant, très longiligne, sur lequel il sera possible de courir. Cette capacité du Cyclone sera aussi utile durant l’exploration pour résoudre des puzzles et activer des mécanismes.

Quand sortira Sonic Frontiers ?

Sonic Frontiers est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’année 2022 sur toutes les plateformes, donc PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, même si pour l’instant, Sega n’a pas voulu donner de date précise.

Et malgré pas mal de fans qui demandent à ce que le titre soit repoussé, l’éditeur affirme que le jeu ne sera pas repoussé, ou en tout cas pas à cause de sa mauvaise réception ces derniers jours. On attend maintenant d’en savoir plus sur le reste de ses environnements, probablement d’ici la fin de l’été, avec on l’espère, une date.