Sonic Frontiers : Encore une fuite concernant la date de sortie, et déjà un DLC de prévu ?

L’absence de date de sortie de Sonic Frontiers ferait presque plus parler d’elle que le contenu du jeu en lui-même ces derniers temps. Et pour cause, Sega nous rabâche que le jeu ne sera pas repoussé, et qu’il arrivera bien en 2022. Une déclaration qui fait quelques sceptiques étant donné que la fin de l’année se rapproche à très grand pas, avec seulement quatre mois devant nous. On pense que l’on aura la réponse lors de la Gamescom, car le titre sera présent à l’Opening Night Live, mais avant cela, une nouvelle fuite autour de la date commence à circuler.

Alors, novembre ou décembre ?

Ce n’est pas la première fois que l’on voit passer des fuites autour de la date de sortie de Sonic Frontiers. On pense maintenant que le titre pourrait arriver le 3 décembre, mais une nouvelle fuite fait tout remettre en question.

Elle nous provient cette fois-ci d’un site marchand taiwanais (relayé par VGC), qui a visiblement mis en ligne des images promotionnelles du titre avec la mention d’une date de sortie le 15 novembre. Cette fuite nous montre aussi qu’un DLC serait déjà prévu pour le jeu, tandis que l’on peut voir la présence de Tails, Knuckles et Amy sur une image promotionnelle (qui n’est pas tirée du moteur in-game). On saura si tout cela est vrai bien assez vite.

Sonic Frontiers est prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.