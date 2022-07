Sonic Frontiers : La date de sortie déjà connue grâce à une fuite ?

On sait désormais beaucoup de choses sur Sonic Frontiers, mais un détail d’importance reste encore inconnu. Celui de la date de sortie du titre, bien que Sega continue de nous affirmer qu’il sortira bien en 2022. Mais un secret ne le reste jamais bien longtemps ces jours-ci, et c’est sans grande surprise que l’on a pu voir une fuite concernant la date à laquelle le titre est censé arriver.

Sonic Frontiers Details from SteamDB#SonicFrontiers

3rd-Party DRM (Denuvo)

Steam Achievements

Full controller support

Steam Cloud support

(Not confirmed, could be wrong)

Release date: November 8https://t.co/DvxOd5FMel

— Aozora (@TenioenaiSora) July 19, 2022