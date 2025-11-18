Sonic Frontiers, Battlefield 2042, Forspoken et 6 autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus

Les prochains jeux à quitter le PlayStation Plus

Dès le 16 décembre prochain, vous pourrez dire au revoir à 9 jeux au sein du PlayStation Plus Extra et Premium, et pas des moindres. GTA III: Definitive Edition est l’un des titres sur le départ, sans grande surprise étant donné que les jeux Rockstar font le yo-yo sur le service, comme le montre la toute récente réinsertion de GTA V dans le catalogue. On s’apprête à dire au revoir à Battlefield 2042, qui n’est de toute façon plus très peuplé depuis la sortie de Battelfield 6.

Voici la liste des jeux qui quitteront le PlayStation Plus Extra et Premium dès le mois prochain :

Pensez donc à finir ces jeux au plus vite pendant qu’ils sont encore dans l’abonnement, du moins, s’ils vous intéressent.