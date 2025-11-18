Sonic Frontiers, Battlefield 2042, Forspoken et 6 autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
C’est aujourd’hui que le PlayStation Plus Extra et le palier Premium sont mis à jour avec l’arrivée de nouveaux titres dans le catalogue. Ce qui veut dire que Sony vous prévient maintenant à propos des jeux qui vont se faire la malle le mois prochain afin de laisser la place à d’autres. Et cette liste est plutôt chargée pour le mois à venir, alors pensez bien à profiter de ces jeux avant le mois prochain.
Les prochains jeux à quitter le PlayStation Plus
Dès le 16 décembre prochain, vous pourrez dire au revoir à 9 jeux au sein du PlayStation Plus Extra et Premium, et pas des moindres. GTA III: Definitive Edition est l’un des titres sur le départ, sans grande surprise étant donné que les jeux Rockstar font le yo-yo sur le service, comme le montre la toute récente réinsertion de GTA V dans le catalogue. On s’apprête à dire au revoir à Battlefield 2042, qui n’est de toute façon plus très peuplé depuis la sortie de Battelfield 6.
Voici la liste des jeux qui quitteront le PlayStation Plus Extra et Premium dès le mois prochain :
- Battlefield 2042 | PS5, PS4
- GTA III: Definitive Edition | PS5, PS4
- Arcade Paradise VR | PSVR2
- Sonic Frontiers | PS5, PS4
- Forspoken | PS5
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition | PSVR2
- Firefighting Simulator: The Squad | PS5, PS4
- Surviving Mars | PS4
- Star Trek: Bridge Crew | PS4
Pensez donc à finir ces jeux au plus vite pendant qu’ils sont encore dans l’abonnement, du moins, s’ils vous intéressent.
