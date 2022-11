Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge est un jeu d'aventure en réalité virtuelle, lié à l'attraction des parcs Disneyland aux Etats-Unis, où l'on incarne un personnage échoué sur la planète Batuu. En effectuant des missions pour survivre, il est possible de croiser la route de personnages cultes de la licence Star Wars, comme R2-D2 ou C-3PO. Le jeu a prévu une Enhanced Edition pour le casque PS VR2, qui compte profiter de toutes les améliorations techniques du casque pour renforcer l'immersion.