Officiellement disponible ce 31 mars, Persona 5 Royal est une version plus poussée du JRPG sorti il y a maintenant trois ans. Avec du contenu supplémentaire, un nouveau personnage et d’autres joyeusetés, il embarque également de nouvelles mécaniques et quelques changements tout au long de l’aventure. Les boss, par exemple, ont de toutes nouvelles phases, ce qui oblige les anciens joueurs de se réadapter à leur style.

On vous propose ainsi une solution complète de Persona 5 Royal. Ici, vous retrouverez la soluce de l’histoire principale, pas à pas, avec un guide stratégique des boss et comment les affronter, ce qu’il se passe, jour après jour du calendrier, et les événements marquants de l’agenda. En somme, vous avez, jour après jour, mois après mois, l’ensemble de l’histoire de Persona 5 Royal et ses différents changements !

Les différents mois de Persona 5 Royal :

Bien sûr, il y a pas mal d’autres choses à savoir sur cet incroyable JRPG. Vous pouvez par exemple consulter les 7 conseils pour bien débuter l’aventure, notre guide complet des palais ou bien sûr, revenir à l’accueil de notre Soluce de Persona 5 Royal.